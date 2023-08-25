УЕФА объявил трёх кандидаток на звание лучшей футболистки сезона

УЕФА на своём официальном сайте назвал имена трёх кандидаток на звание лучшей футболистки сезона-2022/2023.
На награду будут претендовать испанки Айтана Бонмати и Ольга Кармона, а также австралийка Сэм Керр. Имя победительницы будет объявлено во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов 31 августа.
Стоит отметить, что Бонмати и Кармона стали победительницами чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 в составе сборной Испании. Ольга стала автором единственного гола в финальном матче с англичанками, а Айтана была признана лучшим игроком женского чемпионата мира — 2023.
Футболистка лондонского «Челси» Керр, дважды признававшаяся лучшей футболисткой года в Англии, заняла со своей сборной четвёртое место, уступив в матче за третье место соперницам из Швеции.
- 25 августа 2023
-
15:16
-
15:09
-
14:58
-
14:58
-
14:52
-
14:46
-
14:46
-
14:44
-
14:37
-
14:24
-
14:24
-
14:23
-
14:04
-
14:02
-
13:55
-
13:50
-
13:39
-
13:37
-
13:33
-
13:29
-
13:20
-
13:00
-
12:58
-
12:56
-
12:46
-
12:37
-
12:36
-
12:32
-
12:27
-
12:23
-
12:09
-
12:03
-
11:55
-
11:46
-
11:41