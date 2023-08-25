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Кандалинцев: пост президента тульского «Арсенала»? Со мной из клуба никто не связывался

Кандалинцев: пост президента тульского «Арсенала»? Со мной из клуба никто не связывался
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Бывший генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев отреагировал на слухи о том, что он может занять пост президента тульского «Арсенала», заявив, что информация не соответствует действительности.

«Я претендую на должность президента тульского «Арсенала»? Информация не соответствует действительности. Возможно, на бумаге у кого-то это и есть, но со мной из «Арсенала» никто не связывался», — сказал Кандалинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что на должность президента «Арсенала» претендуют Кандалинцев и Илья Геркус, занимавший аналогичную должность в московских «Локомотиве» и «Торпедо». Кандалинцев покинул «СКА-Хабаровск» в прошлом году.

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