Кандалинцев: пост президента тульского «Арсенала»? Со мной из клуба никто не связывался
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Бывший генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев отреагировал на слухи о том, что он может занять пост президента тульского «Арсенала», заявив, что информация не соответствует действительности.
«Я претендую на должность президента тульского «Арсенала»? Информация не соответствует действительности. Возможно, на бумаге у кого-то это и есть, но со мной из «Арсенала» никто не связывался», — сказал Кандалинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее сообщалось, что на должность президента «Арсенала» претендуют Кандалинцев и Илья Геркус, занимавший аналогичную должность в московских «Локомотиве» и «Торпедо». Кандалинцев покинул «СКА-Хабаровск» в прошлом году.
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