Геркус и Кандалинцев являются кандидатами на пост президента «Арсенала»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус и экс-гендиректор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев претендуют на должность президента тульского «Арсенала», информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, определиться с кандидатурой руководителя клуб планирует до конца августа.

Напомним, пост президента тульского клуба остаётся вакантным после увольнения Гурама Аджоева. Раньше также сообщалось, что на вакантное место претендует генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов.

Геркус имеет опыт работы президентом в московских «Локомотиве» и «Торпедо». При нём железнодорожники становились чемпионами России. Кандалинцев, в свою очередь, работал в структуре «СКА-Хабаровск» с 2013 года. По 2017 год он был начальником команды, затем его назначили генеральным директором, в должности которого он проработал до июня 2022 года.