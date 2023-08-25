Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Веллитон сыграет за «Спартак» в ретроматче памяти Цымбаларя

Веллитон сыграет за «Спартак» в ретроматче памяти Цымбаларя
Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Веллитон сыграет за красно-белых в ретроматче со сборной мира памяти экс-полузащитника москвичей Ильи Цымбаларя. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, бразилец подтвердил своё участие во встрече, которая должна пройти 9 сентября на домашнем стадионе «Спартака». Руководство красно-белых занимается организацией приезда Веллитона в Россию.

Ранее сообщалось, что «Спартаком» в матче памяти Цымбаларя будут руководить два бывших наставника красно-белых — Олег Романцев и Станислав Черчесов. Возглавить сборную мира пообещал итальянский специалист Массимо Каррера.

Веллитон сыграл за «Спартак» 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 голевых передач.

Материалы по теме
На матч памяти Цымбаларя приедут Адебайор, Глеб и Куарежма
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android