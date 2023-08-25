Веллитон сыграет за «Спартак» в ретроматче памяти Цымбаларя
Поделиться
Бывший нападающий московского «Спартака» Веллитон сыграет за красно-белых в ретроматче со сборной мира памяти экс-полузащитника москвичей Ильи Цымбаларя. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, бразилец подтвердил своё участие во встрече, которая должна пройти 9 сентября на домашнем стадионе «Спартака». Руководство красно-белых занимается организацией приезда Веллитона в Россию.
Ранее сообщалось, что «Спартаком» в матче памяти Цымбаларя будут руководить два бывших наставника красно-белых — Олег Романцев и Станислав Черчесов. Возглавить сборную мира пообещал итальянский специалист Массимо Каррера.
Веллитон сыграл за «Спартак» 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 голевых передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 августа 2023
-
15:16
-
15:09
-
14:58
-
14:58
-
14:52
-
14:46
-
14:46
-
14:44
-
14:37
-
14:24
-
14:24
-
14:23
-
14:04
-
14:02
-
13:55
-
13:50
-
13:39
-
13:37
-
13:33
-
13:29
-
13:20
-
13:00
-
12:58
-
12:56
-
12:46
-
12:37
-
12:36
-
12:32
-
12:27
-
12:23
-
12:09
-
12:03
-
11:55
-
11:46
-
11:41
Партнерский контент