Веллитон сыграет за «Спартак» в ретроматче памяти Цымбаларя

Бывший нападающий московского «Спартака» Веллитон сыграет за красно-белых в ретроматче со сборной мира памяти экс-полузащитника москвичей Ильи Цымбаларя. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, бразилец подтвердил своё участие во встрече, которая должна пройти 9 сентября на домашнем стадионе «Спартака». Руководство красно-белых занимается организацией приезда Веллитона в Россию.

Ранее сообщалось, что «Спартаком» в матче памяти Цымбаларя будут руководить два бывших наставника красно-белых — Олег Романцев и Станислав Черчесов. Возглавить сборную мира пообещал итальянский специалист Массимо Каррера.

Веллитон сыграл за «Спартак» 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 голевых передач.