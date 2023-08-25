«Барселона» объявила о продлении контракта с Марком-Андре тер Штегеном

Испанская «Барселона» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с немецким голкипером команды Марком-Андре тер Штегеном.
Новое соглашение вратаря с каталонским клубом рассчитано до июня 2028 года. Сумма отступных в контракте тер Штегена равняется € 500 млн.
31-летний тер Штеген — воспитанник мёнхенгладбахской «Боруссии». В «Барселону» немецкий голкипер перешёл в июле 2014 года. Каталонцы заплатили за трансфер тер Штегена € 12 млн.
В составе «Барселоны» тер Штеген выиграл 16 трофеев, пять раз став чемпионом Испании и один раз одержав победу в Лиге чемпионов.
За «Барселону» тер Штеген сыграл 379 матчей во всех турнирах, пропустив в них 368 мячей и 159 раз сыграв «на ноль».
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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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