Карпицкий: у европейских команд есть менталитет побеждать, а у белорусских — нет

Белорусский нападающий самарских «Крыльев Советов» Егор Карпицкий высказался о проблемах футбола в его родной стране.
«Какие проблемы в Беларуси мешают прогрессировать и показывать хороший результат? Наверное, какая-то неуверенность в себе. Не могу уверенно говорить, потому что не играл в еврокубках. Может быть, у нас такой менталитет: приезжает какая-либо команда – ой, они с Венгрии, ещё откуда-то приехали. Со всеми можно играть, всех можно обыгрывать.
Я считаю, что главное – верить. Все с ногами, все с руками, у всех есть мозги. Что у наших команд, что у команд соперника, все одинаковы. Просто у каких-то европейских команд менталитет побеждать, а у нас такого, наверное, к сожалению, нет», – приводит слова Карпицкого Metaratings.
19-летний футболист присоединился к самарскому клубу в текущее трансферное окно из солигорского «Шахтёра». В 2023 году Егор забил 12 голов в 13 матчах чемпионата Беларуси.
- 25 августа 2023
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