Карпицкий: у европейских команд есть менталитет побеждать, а у белорусских — нет

Белорусский нападающий самарских «Крыльев Советов» Егор Карпицкий высказался о проблемах футбола в его родной стране.

«Какие проблемы в Беларуси мешают прогрессировать и показывать хороший результат? Наверное, какая-то неуверенность в себе. Не могу уверенно говорить, потому что не играл в еврокубках. Может быть, у нас такой менталитет: приезжает какая-либо команда – ой, они с Венгрии, ещё откуда-то приехали. Со всеми можно играть, всех можно обыгрывать.

Я считаю, что главное – верить. Все с ногами, все с руками, у всех есть мозги. Что у наших команд, что у команд соперника, все одинаковы. Просто у каких-то европейских команд менталитет побеждать, а у нас такого, наверное, к сожалению, нет», – приводит слова Карпицкого Metaratings.

19-летний футболист присоединился к самарскому клубу в текущее трансферное окно из солигорского «Шахтёра». В 2023 году Егор забил 12 голов в 13 матчах чемпионата Беларуси.