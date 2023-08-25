Луис Энрике отреагировал на извинения Рубиалеса за скандальный поцелуй футболистки

Известный испанский тренер Луис Энрике отреагировал на извинения главы испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса за сексистский скандал с поцелуем футболистки.
«Работа, проделанная Рубиалесом, была исключительной. Результат говорит сам за себя. Президент признал свою ошибку. Я не думаю, что моё мнение по этому вопросу действительно необходимо», — сказал Луис Энрике на пресс-конференции.
Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, как Рубиалес сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.
- 25 августа 2023
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