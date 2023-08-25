Форвард «Спартака» Бонгонда сравнил уровень чемпионата Испании с РПЛ

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда сравнил уровень чемпионата Испании, где он играл до перехода в российскую команду за «Кадис», с РПЛ. Конголезец отметил, что в Ла Лиге интенсивность игры намного выше. Также Бонгонда заявил, что чемпионат России держится на достойном уровне.
«За несколько матчей в «Спартаке» я сделал почти столько же результативных действий, сколько за весь прошлый сезон в испанском «Кадисе»? Очевидно, что уровень чемпионата Испании очень высок. Это одна из сильнейших лиг в мире. В этом и разница. Там другая интенсивность игры. Выше, чем в России или в Бельгии, где я тоже выступал.
Но в российском чемпионате тоже достаточно сильных футболистов и уровень достойный. В любом случае я рад, что мне уже удалось забить несколько голов за «Спартак». Рассчитываю продолжать в том же темпе», — приводит слова Бонгонда официальный сайт «Спартака».
Бонгонда сыграл за «Спартак» семь матчей во всех турнирах, отметившись в них четырьмя голами и одной голевой передачей.
- 25 августа 2023
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