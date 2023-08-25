Бонгонда: жаль, что мы видим проблемы с посещаемостью из-за Fan ID

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда категорично высказался о существовании Fan ID в российском футболе, отметив, что проблемы с посещаемостью матчей РПЛ вызваны именно необходимостью иметь карту болельщика.
«Как мне атмосфера на игре с «Зенитом»? Было классно! Но жаль, что в другое время мы видим проблемы с посещаемостью из-за Fan ID. В Кадисе другим командам приходилось непросто именно из-за мощной поддержки наших фанатов. Я привык к заполненным трибунам в Ла Лиге, особенно если говорить о стадионах «Реала», «Барселоны» или «Севильи». Надеюсь, так будет и здесь», — приводит слова Бонгонда официальный сайт «Спартака».
Fan ID действует на всех матчах чемпионата России с прошлого сезона. В СМИ появлялась информация о планах ввести карту болельщика и на игры Кубка России с участием команд РПЛ.
- 25 августа 2023
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