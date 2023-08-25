«Оренбург» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» и московский ЦСКА объявили стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ, который пройдёт в Оренбурге на стадионе «Газовик» сегодня, 25 августа. Стартовый свисток главного судьи встречи Кирилла Левникова (Санкт-Петербург) прозвучит в 17:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовый состав «Оренбурга»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Ковалёв, Башич, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.
Стартовый состав ЦСКА: Тороп, Набабкин, Мойзес, Виллиан, Кучаев, Обляков, Мухин, Глебов, Зделар, Заболотный, Чалов.
Перед началом матча в активе «Оренбурга» лишь одно набранное очко после пяти туров. Южноуральский клуб занимает последнее, 16-е, место в РПЛ. ЦСКА идёт на пятой строчке в турнирной таблице с девятью очками.
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