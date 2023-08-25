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Игрок «Челси» Лукаку всё ближе к переходу в «Рому»

Игрок «Челси» Лукаку всё ближе к переходу в «Рому»
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Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку всё ближе к переходу в «Рому» на правах аренды, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, между представителями клубов состоится встреча после матча 3-го тура между «Челси» и «Лутон Таун», чтобы попытаться достичь соглашения. Форвард уже договорился по личному контракту.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Челси» решил рассматривать не только перманентную продажу футболиста, но и платные аренды.

Скира также сообщает, что Ромелу уже созвонился с главным тренером римского клуба Жозе Моуринью.

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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