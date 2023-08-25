Сергеев: в матче со «Спартаком» «Зенит» доказал, что мы номер один в России

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился эмоциями от победы над московским «Спартаком» в 5-м туре РПЛ (3:1), отметив, что сине-бело-голубым удалось полностью переиграть соперников и добиться заслуженной победы. Также форвард сообщил, что петербуржцы в этой игре заявили, что по-прежнему являются лучшей командой в России.

«За счёт чего так уверенно удалось победить «Спартак»? В первую очередь за счёт командных действий. Мы очень ответственно подошли к этой игре, понимая, что в таблице идём не совсем на своём месте, и нам удалось переиграть соперника тактически. У нас было больше и моментов, и правильных действий. В атаку выходили через фланг, потому что москвичи играли ромбом в центре. Непривычно было видеть такой «Спартак», когда защитники сразу грузят мяч в направлении Соболева, как при навале. В целом мы их переиграли и добились заслуженной победы.

Влияло ли на нас то, что эксперты оценивали шансы «Спартака» выше? Нет, в команде мы это даже не обсуждали. Все понимали, насколько важен результат. Мне кто-то рассказывал, что эксперты считают фаворитом «Спартак», что обсуждают только его шансы, а нас оставляют на втором плане. Это немного задевало, но мы вышли на поле, сделали свою работу и доказали, что нас напрасно стали списывать со счетов до этой игры. Мы по-прежнему номер один в России», — приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита».