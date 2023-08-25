«У всех «Мерседесы», дома, охранники». Мостовой раскритиковал чиновников РФС времён 90-х

Известный экс-футболист Александр Мостовой поделился впечатлениями от своей игры за сборную России, а также он раскритиковал футбольных чиновников времён 90-х годов. По словам Мостового, к футболистам из заграничных клубов было предвзятое отношение, при этом сами чиновники РФС обогащались на игроках.

«Насколько доволен своей карьерой в сборной? Ни насколько. Думаю, так же, как и многие ребята, кто бы что ни говорил… Мы вроде оказались в лучших клубах, нас всех разобрали по Европе. Но в стране ещё «совок» был, лет десять ушло на построение всего нового. Чиновники, например, не понимали, что, когда мы приезжаем в сборную, нас надо встретить и отвезти на базу. А не ждать на остановке автобус или такси. Не говорю уже про форму и всё остальное. Мы же видели, как это устроено в профессиональных клубах.

Это не отговорка. В 1996 году у нас была одна из сильнейших сборных за всю историю страны. Перед чемпионатом Европы мы находились в рейтинге на втором месте. Можете представить? Во время отборочного этапа перекрыли рекорды какие-то — по очкам, голам, победам. И ехали в Англию одним из фаворитов, но нам группа досталась, вы помните, — Германия, Италия, Чехия. В итоге в финале встретились Германия с Чехией, а мы с Италией не вышли. Хотя по игре не уступили никому, моментов хватало забить — не везло… А потом стали возникать конфликты — кто играет, кто не играет. Тот обиделся, этот…

Выпады РФС, что мы «зажравшиеся рвачи»? Помните, стали нас называть «легионерами». Хотя мы бегом в сборную бежали, хотели, чтобы нас на родине тоже уважали как сильных футболистов. А те, кто нас обвинял, сами обогатились на игроках, ёлки-палки! У всех и «Мерседесы», и водители, и охранники, и дома. Насмотрелся, кто как жил в то время и кто на чём ездил. Мы-то своим трудом, ногами, здоровьем всё зарабатывали. А они чем? Подписали договор-контракт? Самое тяжёлое — ручку поднять! А потом им перечисляли — миллион туда, миллион сюда. А «легионеры» при этом ещё и плохие оставались», — приводит слова Александра Мостового «Спорт уик-энд».