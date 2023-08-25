«Аякс» и «Вест Хэм» договорились о переходе Кудуса. Сумма трансфера составит € 45 млн

Между лондонским «Вест Хэмом» и амстердамским «Аяксом» достигнута устная договорённость по переходу ганца Мохаммеда Кудуса за сумму в € 45 млн, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, в эту сумму включены все возможные бонусы. Пятилетний контракт с игроком также был согласован, и на субботу, 26 августа, назначен медицинский осмотр.
В текущем сезоне Мохаммед успел принять участие в трёх матчах за амстердамскую команду, в которых забил четыре гола.
В сезоне-2022/2023 Кудус провёл 42 матча за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
- 25 августа 2023
-
18:08
-
18:08
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:50
-
17:50
-
17:42
-
17:31
-
17:25
-
17:18
-
17:15
-
16:57
-
16:51
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:36
-
16:30
-
16:29
-
16:22
-
16:21
-
16:19
-
16:11
-
16:06
-
16:03
-
16:01
-
15:55
-
15:46
-
15:42
-
15:31
-
15:27
-
15:21
-
15:16
-
15:09