«Аякс» и «Вест Хэм» договорились о переходе Кудуса. Сумма трансфера составит € 45 млн

Между лондонским «Вест Хэмом» и амстердамским «Аяксом» достигнута устная договорённость по переходу ганца Мохаммеда Кудуса за сумму в € 45 млн, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в эту сумму включены все возможные бонусы. Пятилетний контракт с игроком также был согласован, и на субботу, 26 августа, назначен медицинский осмотр.

В текущем сезоне Мохаммед успел принять участие в трёх матчах за амстердамскую команду, в которых забил четыре гола.

В сезоне-2022/2023 Кудус провёл 42 матча за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.