«Сельта» — «Реал» Мадрид: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 25 августа, состоится матч 3-го тура испанской Ла Лиги между «Сельтой» и мадридским «Реалом». Встреча пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго. Игру обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом.
Матч между испанскими клубами будет показан в России на онлайн-платформе Okko, также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 22:30 мск.
После двух сыгранных туров в испанской Ла Лиге «Реал» занимает первую строчку с шестью очками в активе, обыграв «Атлетик» из Бильбао со счётом 2:0 и «Альмерию» – 3:1.
«Сельта» расположилась на 16-й позиции в турнирной таблице Примеры с одним очком в турнирной таблице. Команда сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1) и уступила «Осасуне» (0:2).
- 25 августа 2023
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