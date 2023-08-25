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Агент Бальде: Кейта будет сложно уйти из «Спартака»

Агент Бальде: Кейта будет сложно уйти из «Спартака»
Кейта Бальде
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Футбольный агент Фредерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о мотивации футболиста в составе красно-белых.

«Кейта будет сложно уйти из «Спартака». Он хочет бороться за своё место в составе», — сказал Пасторелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее в СМИ всплывала информация о том, что Бальде недоволен игровым временем в составе московской команды.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги форвард провёл 12 матчей за «Спартак» и отметился тремя голами и одной результативной передачей.

28-летний нападающий в этом сезоне РПЛ появился на поле дважды, отыграв в сумме 16 минут. При этом в Фонбет Кубке России Бальде сыграл 84 минуты в победном матче с «Краснодаром» (2:1).

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