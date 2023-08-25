Агент Бальде: Кейта будет сложно уйти из «Спартака»

Футбольный агент Фредерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о мотивации футболиста в составе красно-белых.
«Кейта будет сложно уйти из «Спартака». Он хочет бороться за своё место в составе», — сказал Пасторелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее в СМИ всплывала информация о том, что Бальде недоволен игровым временем в составе московской команды.
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги форвард провёл 12 матчей за «Спартак» и отметился тремя голами и одной результативной передачей.
28-летний нападающий в этом сезоне РПЛ появился на поле дважды, отыграв в сумме 16 минут. При этом в Фонбет Кубке России Бальде сыграл 84 минуты в победном матче с «Краснодаром» (2:1).
- 25 августа 2023
-
18:08
-
18:08
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:50
-
17:50
-
17:42
-
17:31
-
17:25
-
17:18
-
17:15
-
16:57
-
16:51
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:36
-
16:30
-
16:29
-
16:22
-
16:21
-
16:19
-
16:11
-
16:06
-
16:03
-
16:01
-
15:55
-
15:46
-
15:42
-
15:31
-
15:27
-
15:21
-
15:16
-
15:09