Нападающий «Спартака» Бонгонда рассказал, почему празднует голы жестами из аниме

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, откуда у него пошла традиция праздновать свои голы жестами из аниме, а также заявил, что в случае голевой передачи на Квинси Промеса отпразднует гол вместе с ним в его стиле.
«Манга — моя любовь с самого детства. Помню, после школы с нереальной скоростью бежал домой, чтобы ничего не пропустить. В Европе вообще и в Бельгии в частности с интересом относятся к японской культуре.
Было классно, когда Квинси присоединился к моему празднованию после одного из голов. Когда сделаю ассист на его гол, то использую его фирменную маску. Надеюсь, это произойдёт уже в ближайшей игре», — приводит слова Бонгонда официальный сайт «Спартака».
Бонгонда сыграл за «Спартак» семь матчей во всех турнирах, отметившись в них четырьмя голами и одной голевой передачей.
- 25 августа 2023
-
18:08
-
18:08
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:50
-
17:50
-
17:42
-
17:31
-
17:25
-
17:18
-
17:15
-
16:57
-
16:51
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:36
-
16:30
-
16:29
-
16:22
-
16:21
-
16:19
-
16:11
-
16:06
-
16:03
-
16:01
-
15:55
-
15:46
-
15:42
-
15:31
-
15:27
-
15:21
-
15:16
-
15:09