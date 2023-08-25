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Нападающий «Спартака» Бонгонда рассказал, почему празднует голы жестами из аниме

Нападающий «Спартака» Бонгонда рассказал, почему празднует голы жестами из аниме
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Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, откуда у него пошла традиция праздновать свои голы жестами из аниме, а также заявил, что в случае голевой передачи на Квинси Промеса отпразднует гол вместе с ним в его стиле.

«Манга — моя любовь с самого детства. Помню, после школы с нереальной скоростью бежал домой, чтобы ничего не пропустить. В Европе вообще и в Бельгии в частности с интересом относятся к японской культуре.

Было классно, когда Квинси присоединился к моему празднованию после одного из голов. Когда сделаю ассист на его гол, то использую его фирменную маску. Надеюсь, это произойдёт уже в ближайшей игре», — приводит слова Бонгонда официальный сайт «Спартака».

Бонгонда сыграл за «Спартак» семь матчей во всех турнирах, отметившись в них четырьмя голами и одной голевой передачей.

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