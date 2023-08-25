Арсен Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на игру с «Лас-Пальмасом»

Тренерский штаб «Реала Сосьедад» включил российского полузащитника Арсена Захаряна в заявку на матч 3-го тура испанской Ла Лиги с «Лас-Пальмасом».

Фото: ФК Реал Сосьедад

Напомним, сегодня, 25 августа, состоится матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад». Встреча пройдёт на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Гильермо Куадра Фернандесом.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 20:30 по московскому времени.

На данный момент «Лас-Пальмас» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с одним очком в активе. В свою очередь, «Реал Сосьедад» находится на 13-м месте, команда российского полузащитника Арсена Захаряна набрала два очка в двух стартовых турах.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.