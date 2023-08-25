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Игрок «Арсенала» Тирни станет партнёром Захаряна по «Реалу Сосьедад»

Игрок «Арсенала» Тирни станет партнёром Захаряна по «Реалу Сосьедад»
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26-летний защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни перейдёт на правах аренды в «Реал Сосьедад», за который теперь выступает 20-летний российский полузащитник Арсен Захарян. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, шотландский защитник уже в ближайшее время полетит в Испанию для того, чтобы присоединиться к «Реалу Сосьедад». Клубы уже договорились об аренде футболиста. Для Тирни назначено медицинское обследование, после прохождения которого Киран сможет стать игроком испанского клуба.

В сезоне-2022/2023 Тирни провёл 36 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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