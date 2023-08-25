Нападающий «Зенита» Сергеев: «Урал» — хорошая, крепкая команда. Она заслужила своё место

Российский форвард санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о старте екатеринбургского «Урала» в Российской Премьер-Лиге – 2023/2024.
«На старте сезона кто-то забуксовал, как мы («Зенит». – Прим. «Чемпионата»), кто-то очки набрал. «Урал – хорошая, крепкая команда. Они идут на том месте, которого на данный момент заслуживают. Не знаю, как сложится дальше, но у нас будет настрой только на победу», – приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита».
Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом РПЛ. Команда в сезоне-2023/2024 провела пять игр, в которых добилась трёх побед – над «Пари НН» (2:0), «Факелом» (2:0) и «Спартаком» (3:1), сыграв вничью с «Ростовом» (1:1) и уступив «Динамо» со счётом 2:3.
«Урал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Команда победила ЦСКА (2:1), «Оренбург» (2:0), «Спартак» (3:2), «Балтику» (1:0) и сыграла вничью с «Пари НН» (0:0).
Санкт-петербургский «Зенит» завтра, 26 августа, примет екатеринбургский «Урал». Матч пройдёт в рамках 6-го тура РПЛ и начнётся в 15:00 мск.
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