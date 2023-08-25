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«Оренбург» — ЦСКА: Лукас Вера сравнял счёт

«Оренбург» — ЦСКА: Лукас Вера сравнял счёт
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В эти минуты проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент публикации новости счёт равный — 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2023, пятница. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 50'     1:1 Вера – 70'    

На 70-й минуте матча игрок «Оренбурга» Лукас Вера сравнял счёт, замкнув фланговую подачу на дальней штанге.

Ранее, на 49-й минуте встречи защитник ЦСКА Мойзес открыл счёт, точно пробив головой после подачи Антона Заболотного.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала девять очков в пяти матчах. «Оренбург» находится на последней, 16-й строчке, заработав одно очко.

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