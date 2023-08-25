Иван Сергеев назвал три памятных гола в составе «Зенита»

Российский нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о самых запоминающихся голах в составе клуба из Санкт-Петербурга.
«Если взять три, как это обычно делают, на третьем месте мой первый гол за «Зенит» в матче с «Рубином». Как раз вышел на замену и в концовке при счёте 2:2 и на 92-й, по-моему, минуте переправил мяч в ворота. Хотел пяткой, но попал голенью.
Второе место – матч за Суперкубок со «Спартаком», когда получился удар издалека. Этот гол я даже пересматривал, хотя обычно этого не делаю.
Ну и на первом месте, конечно, «золотой» гол «Спартаку». Пятое подряд чемпионство, вторая звезда», – приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита».
Напомним, клуб из Санкт-Петербурга является действующим чемпионом Российской Премьер-Лиги. Завтра, 26 августа, «Зениту» предстоит сыграть с «Уралом» в рамках 6-го тура чемпионата России по футболу. Матч начнётся в 15:00 мск.
- 25 августа 2023
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