Иван Сергеев назвал три памятных гола в составе «Зенита»

Российский нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о самых запоминающихся голах в составе клуба из Санкт-Петербурга.

«Если взять три, как это обычно делают, на третьем месте мой первый гол за «Зенит» в матче с «Рубином». Как раз вышел на замену и в концовке при счёте 2:2 и на 92-й, по-моему, минуте переправил мяч в ворота. Хотел пяткой, но попал голенью.

Второе место – матч за Суперкубок со «Спартаком», когда получился удар издалека. Этот гол я даже пересматривал, хотя обычно этого не делаю.

Ну и на первом месте, конечно, «золотой» гол «Спартаку». Пятое подряд чемпионство, вторая звезда», – приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита».

Напомним, клуб из Санкт-Петербурга является действующим чемпионом Российской Премьер-Лиги. Завтра, 26 августа, «Зениту» предстоит сыграть с «Уралом» в рамках 6-го тура чемпионата России по футболу. Матч начнётся в 15:00 мск.