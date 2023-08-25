«Реал Сосьедад» объявил стартовый состав на игру с «Лас-Пальмасом», Захарян — в запасе
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«Реал Сосьедад» объявил стартовый состав на матч 3-го тура испанской Ла Лиги с «Лас- Пальмасом», российский полузащитник Арсен Захарян начнёт игру в качестве запасного.
Напомним, сегодня, 25 августа, состоится матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад». Встреча пройдёт на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Гильермо Куадра Фернандесом.
На данный момент «Лас-Пальмас» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с одним очком в активе. В свою очередь, «Реал Сосьедад» находится на 13-м месте, команда российского полузащитника Арсена Захаряна набрала два очка в двух стартовых турах.
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