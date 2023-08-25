Матч «Оренбурга» и ЦСКА завершился вничью

Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московский ЦСКА. Финальный свисток главного судьи матча Кирилла Левникова зафиксировал счёт 1:1.
В первом тайме соперники не порадовали болельщиков забитыми голами. В самом начале второй половины игры, на 49-й минуте встречи, защитник ЦСКА Мойзес открыл счёт, точно пробив головой после навеса Антона Заболотного. Преимущество армейцев продержалось чуть более 20 минут, пока на 70-й минуте Лукас Вера не восстановил равновесие на табло, замкнув фланговую подачу Мансильи.
ЦСКА поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 10 очков в шести матчах. «Оренбург» находится на последней, 16-й строчке, заработав два очка.
- 25 августа 2023
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