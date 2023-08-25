РФС: пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком» был назначен верно

Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) признал правильным решение арбитра Сергея Карасёва назначить пенальти в матче 5-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» (1:3).

«После просмотра VAR арбитр верно назначил пенальти в ворота «Зенита» и верно отменил предупреждение Даниилу Хлусевичу («Спартак»). Акцентированное движение руки защитника к мячу является нарушением правил.

В соответствии с протоколом VAR, после изменения решения арбитр верно отменил предупреждение игроку «Спартака». Так как данное нарушение являлось срывом перспективной атаки, а не грубой игрой – предупреждение должно было быть отменено», – говорится в видеоролике с разбором эпизода, опубликованном на официальном канале РФС в You-Tube.