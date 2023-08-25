РФС: пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком» был назначен верно
Поделиться
Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) признал правильным решение арбитра Сергея Карасёва назначить пенальти в матче 5-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» (1:3).
«После просмотра VAR арбитр верно назначил пенальти в ворота «Зенита» и верно отменил предупреждение Даниилу Хлусевичу («Спартак»). Акцентированное движение руки защитника к мячу является нарушением правил.
В соответствии с протоколом VAR, после изменения решения арбитр верно отменил предупреждение игроку «Спартака». Так как данное нарушение являлось срывом перспективной атаки, а не грубой игрой – предупреждение должно было быть отменено», – говорится в видеоролике с разбором эпизода, опубликованном на официальном канале РФС в You-Tube.
Комментарии
- 25 августа 2023
-
21:26
-
21:18
-
21:11
-
21:10
-
21:09
-
21:01
-
20:59
-
20:57
-
20:53
-
20:42
-
20:38
-
20:26
-
20:20
-
20:16
-
20:13
-
20:12
-
20:00
-
19:57
-
19:50
-
19:40
-
19:39
-
19:36
-
19:26
-
19:24
-
19:19
-
19:16
-
19:03
-
19:00
-
18:56
-
18:52
-
18:51
-
18:46
-
18:39
-
18:31
-
18:25
Партнерский контент