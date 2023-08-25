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Главный тренер «Оренбурга» Деограсия прокомментировал исход матча с ЦСКА

Главный тренер «Оренбурга» Деограсия прокомментировал исход матча с ЦСКА
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия выразил мнение, что его команда заслуживала лучшего результата в матче с ЦСКА.

«Что сказали футболистам после игры в раздевалке? Сказал игрокам, что они хорошо отработали, полностью отдали себя. Каждый игрок выложился на максимум, но, думаю, можно было показать ещё больше. Мы заслуживаем лучшего результата.

На протяжении всего матча у нас было больше возможностей, чем у ЦСКА. Игру мы контролировали больше, но это только начало, продолжаем дальше», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 25 августа, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» и московский ЦСКА сыграли вничью – 1:1. На гол защитника армейцев Мойзеса точным ударом ответил Лукас Вера. За мгновения до финального свистка форвард «Оренбурга» Степан Оганесян попал в перекладину.

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