«Факел» — «Краснодар»: Кордоба не смог реализовать пенальти, попав в штангу

Сегодня, 25 августа, проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Краснодаром» из одноимённого города. Команды играют на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 13-й минуте матча в ворота «Факела» был назначен пенальти — нападающий гостей Джон Кордоба не смог реализовать 11-метровый удар, попав в штангу — счёт матча остался прежним, 0:0.

Последние две встречи между клубами в рамках Российской Премьер-Лиги завершились вничью — 2:2 и 3:3.

После пяти проведённых матчей футбольный клуб «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 13 очками. Воронежский «Факел» идёт на 13-й строчке в Российской Премьер-Лиге и имеет в своём активе три очка после пяти стартовых туров чемпионата.