Видеообзор матча 6-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА

Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Финальный свисток главного судьи матча Кирилла Левникова зафиксировал счёт 1:1.

В первом тайме соперники не порадовали болельщиков забитыми голами. В самом начале второй половины игры, на 49-й минуте встречи, защитник ЦСКА Мойзес открыл счёт, точно пробив головой после навеса Антона Заболотного. Преимущество армейцев продержалось чуть более 20 минут, пока на 70-й минуте Лукас Вера не восстановил равновесие на табло, замкнув фланговую подачу Мансильи.

ЦСКА поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 10 очков в шести матчах. «Оренбург» находится на последней, 16-й строчке, заработав два очка.