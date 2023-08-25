Жоау Моутинью подписал контракт с «Брагой» на один сезон

36-летний полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью на правах свободного агента подписал соглашение с «Брагой» сроком на один сезон.
Фото: ФК «Брага»
«Брага» сообщает, что достигла соглашения с полузащитником Жоау Моутинью, игрок сборной Португалии подписал контракт с клубом до 2024 года. Жоау немедленно приступит к работе под руководством Артура Жорже, добавив вариативности средней линии команды», – сообщает пресс-служба красно-белых.
По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, Моутиньо получит за год контракта € 400 тыс.
Добавим, что ранее Моутинью выступал за «Спортинг» и «Порту» в Португалии, а также защищал цвета «Монако» и «Вулверхэмптона». Полузащитник трижды выигрывал чемпионат Португалии (2011, 2012, 2013), три раза брал Кубок страны (2007, 2008, 2011) и побеждал в Лиге Европы (2011).
В активе Моутинью 146 матчей за сборную Португалии (семь голов), в составе которой он становился чемпионом Европы в 2016 году и победителем Лиги наций сезона-2018/2019.
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