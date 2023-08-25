Галямин: могу посоветовать Захаряну поменьше давать интервью

Бывший защитник ЦСКА и «Эспаньола» Дмитрий Галямин дал совет 20-летнему полузащитнику Арсену Захаряну, который недавно перешёл из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».

«Что могу посоветовать Захаряну? Захаряну могу посоветовать, чтобы поменьше давал интервью. Это зачастую мешает. Зачастую есть определённый круг журналистов, которые некоторые вещи могут не так интерпретировать», — приводит слова Галямина «Спорт День за Днём».

Напомним, Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» этим летом из московского «Динамо» за € 12 млн плюс бонусы, заключив с клубом шестилетний контракт. В испанской команде 20-летний россиянин будет выступать под 12-м игровым номером. Российский полузащитник уже успел попасть в заявку команды на матч 3-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом», Арсен начнёт игру со скамейки запасных.