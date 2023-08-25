В РФС оценили решение Карпина не вызывать Захаряна на ближайший сбор сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о беседе с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным по поводу невызова Арсена Захаряна на сентябрьские матчи.

«Обсуждали с Валерием Георгиевичем невызов Захаряна в сборную. Нормальное решение. Тренер абсолютно прав: Арсен перешёл в новый клуб и ему нужно там адаптироваться. Это сделано в интересах игрока и его развития. Мы заинтересованы, чтобы он эффективнее выступал и представлял нашу страну на международной арене. По этой причине и было принято решение не вызывать его на сбор», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Напомним, ранее Захарян перешёл в испанский «Реал Сосьедад», который в эти минуты играет с «Лас-Пальмасом».