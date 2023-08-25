Генсек РФС: договорились, что не комментируем переговоры с ФИФА и УЕФА до их завершения

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что в РФС договорились не комментировать переговоры с ФИФА и УЕФА, пока они не закончатся.
«Переговоры с ФИФА и УЕФА? Договорились, что не комментируем переговоры до их завершения», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
Напомним, ранее Митрофанов заявил, что переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении России на международную арену идут. В данный момент российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире.
Также ранее украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила ФИФА и УЕФА рассмотреть возможность исключения Российского футбольного союза из организаций. УАФ осудила включение клубов из Крыма в чемпионат России, заявив, что разрешение на участие команд в российских турнирах показывает безразличие к действиям страны. Ассоциация попросила ФИФА и УЕФА принять меры, которые не допустят продолжения процесса лицензирования клубов. Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА, «Севастополь» и «Рубин» продолжают играть во втором российском дивизионе.
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