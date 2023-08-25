Мор: в психологии «Ахмат» сильнее «Спартака», но красно-белые будут играть первым номером

Бывший игрок «Спартака», двукратный чемпион России Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Ахматом».

«Это будет очень интересная игра, я прекрасно знаю Мирослава Ромащенко, мы с ним вместе играли в «Спартаке». Я думаю, для него это будет особенная игра. Но и красно-белые подходят к ней максимально мотивированными, потому что после двух поражений подряд нужно побеждать. При этом у Ромащенко есть определённый карт-бланш: он хорошо начал, «Ахмат» выиграл 4:0, и в плане психологии преимущество на его стороне. И мне понравилось, как тренер грозненцев сказал, что даже в победном матче его команда мало владела мячом, что будут поправки для того, чтобы мяч контролировать больше. В этом плане будет интересно посмотреть на «Ахмат» в Москве, где «Спартак», конечно, будет стараться играть первым номером», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Напомним, в последних двух матчах в рамках Российской Премьер-Лиги «Спартак» под руководством Абаскаля потерпел два поражения — сначала в матче с «Уралом» (2:3), а затем с «Зенитом» (1:3). На данный момент красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата. Следующий матч в рамках РПЛ «Спартак» проведёт 26 августа и будет принимать грозненский «Ахмат».