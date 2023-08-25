«Барселона» готова взять Феликса в аренду и полностью выплачивать его зарплату

Каталонская «Барселона» намерена взять на себя всю зарплату нападающего «Атлетико» Жоау Феликса, если он перейдёт в стан сине-гранатовых, сообщает Jijantes FC в своём «твиттере».

По данным источника, «Барса» готова полностью платить зарплату 23-летнего футболиста во время действия арендного соглашения, но при этом каталонский клуб не намерен платить за аренду Феликса и также не желает включать в контракт функцию выкупа.

Также в материале отмечается, что главный тренер «Барселоны» Хави дал добро на сделку по нападающему «Атлетико».

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Феликс настроен на переход только в «Барселону» и готов существенно снизить требования по зарплате для перехода в каталонский клуб.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 50 млн. Вторую половину прошлого сезона Феликс провёл в аренде в лондонском «Челси», за который сыграл 14 матчей в английской Премьер-лиге и отметился четырьмя голами.