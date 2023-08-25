Дженни Эрмосо заявила, что не давала согласия на поцелуй Рубиалесу

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо выступила с заявлением, в котором отрицает, что давала согласие Луису Рубиалесу на поцелуй во время церемонии награждения после финала чемпионата мира.

«Хочу уточнить, что я ни в коем случае не давала согласия на поцелуй, которым он меня одарил. Я не терплю, когда мои слова подвергаются сомнению, и тем более когда мне приписывают слова, которых я не говорила», — приводит слова Эрмосо Marca.

Ранее Рубиалес, оправдывая резонансный поступок во время церемонии награждения после финала чемпионата мира, заявил, что спросил согласия Эрмосо перед тем, как поцеловать её. Сегодня, 25 августа, функционер, выступая на собрании федерации футбола, сказал, что не собирается подавать в отставку.