Мор: надеюсь, сюрпризы от Абаскаля закончились. Из-за них у «Спартака» всё пошло не так

Бывший игрок «Спартака», двукратный чемпион России Эдуард Мор выразил надежду, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль перестанет экспериментировать со стартовым составом команды в предстоящих матчах Российской Премьер-Лиги.

«В игре с «Зенитом» Абаскаль всех максимально удивил, стоит ли ещё ждать от него сюрпризов? Надеюсь, сюрпризы от него закончились, потому что, как только они начались, у «Спартака» всё пошло не так. Нужна стабильность, особенно в линии обороны, надеюсь, Абаскаль к ней придёт», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Напомним, в последних двух матчах в рамках Российской Премьер-Лиги «Спартак» под руководством Абаскаля потерпел два поражения — сначала в матче с «Уралом» (2:3), а затем с «Зенитом» (1:3). На данный момент красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата. Следующий матч в рамках РПЛ «Спартак» проведёт 26 августа и будет принимать грозненский «Ахмат».