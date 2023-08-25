Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад»
Поделиться
Российский полузащитник Арсен Захарян дебютировал в чемпионате Испании за «Реал Сосьедад». Экс-игрок московского «Динамо» вышел на поле в матче испанской Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» на 75-й минуте.
Напомним, в эти минуты проходит матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад». Встреча проходит на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Гильермо Куадра Фернандесом.
На данный момент «Лас-Пальмас» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с одним очком в активе. В свою очередь, «Реал Сосьедад» находится на 13-м месте, команда Арсена Захаряна набрала два очка в двух стартовых турах.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 августа 2023
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:33
-
22:30
-
22:30
-
22:21
-
22:12
-
22:11
-
22:09
-
22:04
-
22:00
-
21:57
-
21:52
-
21:38
-
21:26
-
21:18
-
21:11
-
21:10
-
21:09
-
21:01
-
20:59
-
20:57
-
20:53
-
20:42
-
20:38
-
20:26
-
20:20
-
20:16
-
20:13
-
20:12
-
20:00
-
19:57
-
19:50
-
19:40
Партнерский контент