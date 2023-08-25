Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник Арсен Захарян дебютировал в чемпионате Испании за «Реал Сосьедад». Экс-игрок московского «Динамо» вышел на поле в матче испанской Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» на 75-й минуте.

Напомним, в эти минуты проходит матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад». Встреча проходит на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Гильермо Куадра Фернандесом.

На данный момент «Лас-Пальмас» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с одним очком в активе. В свою очередь, «Реал Сосьедад» находится на 13-м месте, команда Арсена Захаряна набрала два очка в двух стартовых турах.