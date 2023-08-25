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«Краснодар» установил клубный рекорд в игре с «Факелом», пробив пенальти в 4 матчах подряд

«Краснодар» установил клубный рекорд в игре с «Факелом», пробив пенальти в 4 матчах подряд
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Сегодня, 25 августа, прошёл матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Краснодаром» из одноимённого города. Встреча закончилась безголевой ничьей, но «быки» также смогли установить новый клубный рекорд в данном матче, пробив пенальти в четырёх играх РПЛ подряд. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Пенальти нападающего Джона Кордобы стал для «Краснодара» рекордным, но, к сожалению, не помог команде победить — форвард попал в штангу, а матч закончился со счётом 0:0. Стоит отметить, что до этого «быки» не били 11-метровый в 16 матчах подряд в чемпионате.

Напомним, после результата сегодняшнего матча «Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 14 очками в шести стартовых турах. Воронежский «Факел» же смог немного поправить своё положение, поднявшись на 14-ю строчку в таблице РПЛ, имея четыре очка в шести встречах чемпионата.

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