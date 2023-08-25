Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба чаще всех не забивает пенальти в РПЛ с 2021 года

Сегодня, 25 августа, прошёл матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Краснодаром» из одноимённого города. Встреча закончилась безголевой ничьей, а нападающий «быков» Джон Кордоба не смог реализовать пенальти и стал игроком с самым большим количеством нереализованных 11-метровых. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Пенальти в игре с воронежской командой стал для колумбийца пятым за время выступлений в РПЛ — Кордоба не смог реализовать четыре из пяти попыток с момента дебюта в чемпионате в 2021 году. Таким образом, Джон стал лидером среди всех игроков по количеству нереализованных 11-метровых, рядом с ним расположились нападающие Дмитрий Полоз и Квинси Промес, у которых по три промаха (из 14 и семи попыток соответственно).

Напомним, после результата сегодняшнего матча «Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 14 очками в шести стартовых турах. Воронежский «Факел» же смог немного поправить своё положение, поднявшись на 14-ю строчку в таблице РПЛ, имея четыре очка в шести встречах чемпионата.