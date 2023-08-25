«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в дебютном матче Захаряна

Завершился матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Гильермо Куадра Фернандесом. Финальный свисток зафиксировал ничейный счёт 0:0.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян дебютировал в чемпионате Испании, выйдя на замену на 75-й минуте игры вместо Брайса Мендеса.

На данный момент «Лас-Пальмас» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с двумя очками в активе. В свою очередь, «Реал Сосьедад» поднялся на 10-е место, команда Арсена Захаряна набрала три очка, выдав серию из трёх ничьих на старте сезона.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.