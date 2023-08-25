Ивич: «Краснодар» доминировал, заслужил забрать 3 очка и с «Факелом», и с «Локомотивом»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:0), отметив, что быки заслужили победу как с воронежским клубом, так и в матче предыдущего тура с «Локомотивом» (1:1).

«Второй незабитый пенальти? Лучше говорить об игре. Мы провели хороший матч, а вам интересно, кто будет исполнять пенальти. Это не самое важное. Лучший игрок не забил — такое бывает.

В первом тайме «Краснодар» доминировал, было 4–5 хороших шансов. В начале второго тайма недостаточно хорошо отреагировали на прессинг «Факела». Заработали одно очко там, где должны были получить три. В предыдущем матче с «Локомотивом» мы также заслуживали три очка, но это футбол.

Знали, что «Факел» тяжело победить дома, поддержка болельщиков тоже влияла. Игра могла пойти по иному пути, если бы забили в начале первого тайма. Но могу сказать, что доволен игрой команды", — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

Напомним, после результата сегодняшнего матча «Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 14 очками в шести стартовых турах.