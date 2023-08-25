Кукуян правильно рассудил два момента в матче «Динамо» с ЦСКА

Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) признал правильным два решения арбитра Павла Кукуяна в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и ЦСКА (2:1).
«Арбитр верно не назначил пенальти на 77-й минуте. Нападающий пытается использовать минимальный контакт с рукой защитника для обмана арбитра с целью получить право на пробитие пенальти. После начала падения контакт нападающего с ногой защитника является нормальным и ненаказуемым. Поскольку судья охарактеризовал попытку нападающего как симуляцию и наказал игрока жёлтой карточкой, VAR, в соответствии с протоколом, верно не вмешался в эту ситуацию.
Арбитр верно назначил пенальти на 82-й минуте без вынесения дисциплинарных санкций. Положение отставленной руки защитника делает его тело неестественно больше. В соответствии с новыми инструкциями УЕФА в данном эпизоде предупреждение не выносится», – говорится в видеоролике с разбором эпизодов, опубликованном на официальном канале РФС в YouTube.
- 26 августа 2023
-
00:24
-
00:19
-
00:11
-
00:11
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 25 августа 2023
-
23:52
-
23:40
-
23:33
-
23:30
-
23:26
-
23:16
-
23:09
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:33
-
22:30
-
22:30
-
22:21
-
22:12
-
22:11
-
22:09
-
22:04
-
22:00
-
21:57
-
21:52
-
21:38
-
21:26
-
21:18
-
21:11
-
21:10
-
21:09
-
21:01