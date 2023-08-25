Кукуян правильно рассудил два момента в матче «Динамо» с ЦСКА

Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) признал правильным два решения арбитра Павла Кукуяна в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и ЦСКА (2:1).

«Арбитр верно не назначил пенальти на 77-й минуте. Нападающий пытается использовать минимальный контакт с рукой защитника для обмана арбитра с целью получить право на пробитие пенальти. После начала падения контакт нападающего с ногой защитника является нормальным и ненаказуемым. Поскольку судья охарактеризовал попытку нападающего как симуляцию и наказал игрока жёлтой карточкой, VAR, в соответствии с протоколом, верно не вмешался в эту ситуацию.

Арбитр верно назначил пенальти на 82-й минуте без вынесения дисциплинарных санкций. Положение отставленной руки защитника делает его тело неестественно больше. В соответствии с новыми инструкциями УЕФА в данном эпизоде предупреждение не выносится», – говорится в видеоролике с разбором эпизодов, опубликованном на официальном канале РФС в YouTube.