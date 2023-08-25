Мор: не вижу предпосылок для увольнения Абаскаля, даже в случае третьего поражения подряд

Бывший игрок «Спартака», двукратный чемпион России Эдуард Мор рассказал, стоит ли уволить главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в случае поражения в предстоящем матче 6-го тура с «Ахматом», которое может стать для «Спартака» третьим подряд в чемпионате.

«Если предположить, что «Спартак» проиграет «Ахмату», на что есть шансы, стоит ли рассуждать о проблемах Абаскаля у руля красно-белых? Согласен, шансы на то, что что-то пойдёт не так, действительно есть, потому что «Ахмат» неплохая команда. Четвёрка, которая играет впереди, практически не меняется и понимает друг друга очень хорошо: Конате, Бериша, Олейников и Ильин. Они очень сыграны. Но мне бы не хотелось, чтобы «Спартак» увольнял Абаскаля, потому что он, на мой взгляд, может добиться успеха. И в целом тот футбол, который он прививает команде, мне нравится. И даже после теоретического третьего поражения я не вижу предпосылок для его увольнения», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Напомним, в последних двух матчах в рамках Российской Премьер-Лиги «Спартак» под руководством Абаскаля потерпел два поражения — сначала в матче с «Уралом» (2:3), а затем с «Зенитом» (1:3). На данный момент красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата. Следующий матч в рамках РПЛ «Спартак» проведёт 26 августа и будет принимать грозненский «Ахмат».