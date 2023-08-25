Винисиус получил травму бедра в матче 3-го тура Ла Лиги с «Сельтой»

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор досрочно завершил матч 3-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой» из-за травмы бедра.
В первом тайме, на 10-й минуте, у бразильца возникли проблемы с задней поверхностью правого бедра. После получения помощи футболист продолжил встречу, но спустя пару минут совершил рывок, после которого дал понять тренерскому штабу, что необходима замена. В итоге Винисиуса на 18-й минуте заменил новичок «Реала» Хоселу.
В прошлом сезоне бразильский вингер провёл 55 матчей за клуб из Мадрида, в которых отметился 23 голами и 21 результативной передачей.
Напомним, «Реал» после двух сыгранных туров в Примере возглавляет турнирную таблицу с двумя победами в активе. Команда обыграла «Атлетик» из Бильбао (2:0) и «Альмерию» со счётом 3:1.
- 26 августа 2023
-
00:24
-
00:19
-
00:11
-
00:11
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 25 августа 2023
-
23:52
-
23:40
-
23:33
-
23:30
-
23:26
-
23:16
-
23:09
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:33
-
22:30
-
22:30
-
22:21
-
22:12
-
22:11
-
22:09
-
22:04
-
22:00
-
21:57
-
21:52
-
21:38
-
21:26
-
21:18
-
21:11
-
21:10
-
21:09
-
21:01