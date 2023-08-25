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Винисиус получил травму бедра в матче 3-го тура Ла Лиги с «Сельтой»

Винисиус получил травму бедра в матче 3-го тура Ла Лиги с «Сельтой»
Винисиус Жуниор
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Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор досрочно завершил матч 3-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой» из-за травмы бедра.

В первом тайме, на 10-й минуте, у бразильца возникли проблемы с задней поверхностью правого бедра. После получения помощи футболист продолжил встречу, но спустя пару минут совершил рывок, после которого дал понять тренерскому штабу, что необходима замена. В итоге Винисиуса на 18-й минуте заменил новичок «Реала» Хоселу.

В прошлом сезоне бразильский вингер провёл 55 матчей за клуб из Мадрида, в которых отметился 23 голами и 21 результативной передачей.

Напомним, «Реал» после двух сыгранных туров в Примере возглавляет турнирную таблицу с двумя победами в активе. Команда обыграла «Атлетик» из Бильбао (2:0) и «Альмерию» со счётом 3:1.

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