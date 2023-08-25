Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«РБ Лейпциг» забил во втором тайме пять мячей и разгромил «Штутгарт» в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» забил во втором тайме пять мячей и разгромил «Штутгарт» в Бундеслиге
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги между «РБ Лейпциг» и «Штутгартом». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена» — Центральштадион» в Лейпциге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом. Встреча завершилась победой «РБ Лейпциг» со счётом 5:1.

В первом тайме, на 35-й минуте, нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси открыл счёт в матче – 1:0. В дальнейшем инициатива в игре перешла к «РБ Лейпциг», футболисты которого забили пять безответных мячей кряду. Поочерёдно отличились Бенджамин Хенрихс (51-я минута), Дани Ольмо (63-я), Луа Опенда (66-я), Кевин Кампль (74-я) и Ксави Симонс (76-я). Клуб из Лейпцига сумел перевернуть игру в матче и победил со счётом 5:1.

«РБ Лейпциг» после поражения в 1-м туре от леверкузенского «Байера» со счётом 2:3 реабилитировался перед своими болельщиками и добыл уверенную победу. «Штутгарт» ранее с огромным преимуществом обыграл «Бохум» – 5:0, но сегодня, 25 августа, разгромно уступил клубу из Лейпцига.

Германия - Бундеслига . 2-й тур
25 августа 2023, пятница. 21:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
5 : 1
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Гирасси – 35'     1:1 Хенрихс – 51'     2:1 Ольмо – 63'     3:1 Опенда – 66'     4:1 Кампль – 74'     5:1 Симонс – 76'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android