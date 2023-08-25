«РБ Лейпциг» забил во втором тайме пять мячей и разгромил «Штутгарт» в Бундеслиге

Завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги между «РБ Лейпциг» и «Штутгартом». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена» — Центральштадион» в Лейпциге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом. Встреча завершилась победой «РБ Лейпциг» со счётом 5:1.
В первом тайме, на 35-й минуте, нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси открыл счёт в матче – 1:0. В дальнейшем инициатива в игре перешла к «РБ Лейпциг», футболисты которого забили пять безответных мячей кряду. Поочерёдно отличились Бенджамин Хенрихс (51-я минута), Дани Ольмо (63-я), Луа Опенда (66-я), Кевин Кампль (74-я) и Ксави Симонс (76-я). Клуб из Лейпцига сумел перевернуть игру в матче и победил со счётом 5:1.
«РБ Лейпциг» после поражения в 1-м туре от леверкузенского «Байера» со счётом 2:3 реабилитировался перед своими болельщиками и добыл уверенную победу. «Штутгарт» ранее с огромным преимуществом обыграл «Бохум» – 5:0, но сегодня, 25 августа, разгромно уступил клубу из Лейпцига.
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