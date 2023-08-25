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Канчельскис: Дзюба — лучший российский футболист XXI века? Не смешите. Акинфеев — лучший

Канчельскис: Дзюба — лучший российский футболист XXI века? Не смешите. Акинфеев — лучший
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что считает вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим российским футболистом XXI века, а также объяснил, почему нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не может претендовать на это звание.

«Считаю, что Акинфеев — лучший российский футболист XXI века. А кто ещё может претендовать на это звание? Игорь — образец для молодого поколения, у него уверенная игра, долгие годы отдал ЦСКА. Артём Дзюба? Не смешите меня. Вы сами понимаете, почему он не может претендовать на это звание, хоть он и много забил», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, 37-летний Игорь Акинфеев провёл всю карьеру в ЦСКА. Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года.

Артём Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале. В сезоне-2022/2023 34-летний нападающий забил восемь голов в 11 матчах Российской Премьер-Лиги за «Локомотив».

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