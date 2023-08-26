Канселу перейдёт в «Барселону» в последние дни трансферного окна

Португальский защитник английского «Манчестер Сити» Жоау Канселу в скором времени присоединится к каталонской «Барселоне», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По данным источника, 29-летний футболист в последние дни трансферного окна перейдёт в «Барселону». Отмечается, что клубы не чувствуют сомнений и опасности в проведении сделки.

Также в материале говорится, что стороны ждут зелёного света в качестве одобрения правил финансового фэйр-плей и сделка близится к завершению.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» добилась заметного прогресса в переговорах по аренде португальского защитника. К тому же руководство сине-гранатовых не станет включать в сделку пункт о выкупе футболиста.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 50 млн. Вторую половину прошлого сезона Канселу провёл в аренде в «Баварии», в составе которой стал чемпионом Германии и провёл 15 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

Гол Педри в матче 2-го тура испанской Ла Лиги.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.