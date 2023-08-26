Дубль Стерлинга и дебютный гол Джексона помогли «Челси» разгромить «Лутон» в 3-м туре АПЛ

Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Лутон Таун». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Робертом Джонсом (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Челси» разгромил «Лутон» со счётом 3:0.
В начале первого тайма, на 17-й минуте, Рахим Стерлинг смог открыть счёт в матче, выведя «Челси» вперёд. Голевую передачу, которая стала для него первой в составе «аристократов», отдал защитник Мало Гюсто. Во втором тайме, на 68-й минуте Стерлинг оформил дубль, а Гюсто отдал вторую голевую передачу в матче. Вскоре, на 75-й минуте, нападающий Николас Джексон забил свой дебютный гол за «Челси», доведя счёт матча до разгромного. Матч так и закончился — 3:0, разгромная победа «Челси».
Таким образом, после результата данного матча «Челси» поднялся на восьмую строчку АПЛ, набрав четыре очка в трёх стартовых играх чемпионата. Дебютант лиги «Лутон Таун» расположился на последнем месте с нулём набранных очков в двух матчах.
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