Лоренцо Инсинье повздорил с тренером «Торонто» и ушёл с тренировки

Игрок сборной Италии Лоренцо Инсинье ушёл с тренировки «Торонто» после ссоры с тренером команды Терри Данфилдом, сообщает The Athletic.

Инцидент произошёл в четверг, 24 августа, а скандал разгорелся из-за того, что Инсинье заставили выполнять упражнения в паре с 20-летним Деандре Керром. Сообщается, что, уходя с поля, Инсинье сделал «уничижительные комментарии» в адрес «Торонто», заявив, что в клубе с ним обращаются не так, как с ведущими звёздами лиги. Спор на повышенных тонах продолжился в раздевалке, но позже, в пятницу, представители клуба заявили, что Инсинье вернулся к тренировкам и сможет сыграть в матче очередного тура с «Коламбус Крю».

Инсинье, по информации издания, был одним из игроков, добивавшихся увольнения тренера Боба Брэдли. С момента его отставки 26 июня команда проиграла все семь матчей, в шести из них не сумев забить.

Напомним, Инсинье присоединился к «Торонто» в качестве свободного агента летом 2022 года после окончания контракта с «Наполи». Зарплата игрока составляет около € 13 млн в год, и до прихода Лионеля Месси он был самым высокооплачиваемым футболистом МЛС.

32-летний нападающий провёл всего 28 матчей за «Торонто», забив 10 голов и отдав пять результативных передач. Инсинье пропустил несколько матчей из-за травм, а также пережил личную трагедию, когда у его жены случился выкидыш вскоре после их переезда в Торонто.