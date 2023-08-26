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«Монако» с Головиным в составе вырвал ничью у «Нанта» в матче 3-го тура Лиги 1

«Монако» с Головиным в составе вырвал ничью у «Нанта» в матче 3-го тура Лиги 1
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Завершился матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Нант» и «Монако». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» (Нант). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Монако» смог вырвать ничью у «Нанта», команды разыграли результативную ничью со счётом 3:3, Александр Головин провёл полный матч, но не смог отметиться результативными действиями.

В самом начале встречи, на 5-й минуте, Мостафа Мохамед смог реализовать пенальти, выведя «Нант» вперёд. Вскоре, на 15-й минуте, Жан-Шарль Кастеллетто смог удвоить преимущество хозяев в матче. На 27-й минуте нападающий «Монако» Такуми Минамино смог отыграть один мяч. В начале второго тайма, на 48-й минуте, Мостафа Мохамед оформил дубль, вновь доведя преимущество «Нанта» до двух мячей. Вскоре, на 59-й минуте, Виссам Бен-Йеддер отыграл один мяч, а на 85-й минуте Мирон Боадю смог сравнять счёт во встрече. Матч так и закончился — 3:3, «Монако» сумело вырвать ничью в результативном матче.

В предыдущем сезоне чемпионата Франции «Нант» занял 16-е место, набрав 36 очков в 38 матчах. «Монако» финишировал на шестой строчке турнирной таблицы с 65 очками.

Франция - Лига 1 . 3-й тур
25 августа 2023, пятница. 22:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
3 : 3
Монако
Монако
1:0 Мохамед – 5'     2:0 Кастеллетто – 15'     2:1 Минамино – 27'     3:1 Мохамед – 48'     3:2 Бен-Йеддер – 59'     3:3 Боадю – 85'    
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